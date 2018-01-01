Букмекеры назвали фаворита в паре "Динамо" - "Лацио"

Римляне имеют больше шансов победить, а киевляне - пройти в следующий раунд.

Reuters

Букмекеры считают римский "Лацио" фаворитом в предстоящем матче 1/8 Лиги Европы против кивского "Динамо".

Так, на победу итальянской команды часть букмекеров принимают ставки с коэффициентом 2,2. На победу подопечных Александра Хацкевича – 3,3. Ничья в этом поединке оценивается в 3,3.

У других букмекерских контор фаворитом матча в Киеве является также "Лацио", но вероятность прохода в следующий этап "Динамо" оценивается выше - 1,84 у киевлян против 1,6 у римлян.

Также все букмекеры убеждены, что матч будет результативным и голы будут как в первом тайме, так и во втором. Самым вероятным итогом согласно коэфициентом являются счет 0:1 в пользу гостей и ничья 1:1.

Напомним, первый матч этих команд в Риме завешился со счетом 2:2, который позволит "Динамо" пройти дальше даже при нулевой ничье или счете 1:1.

Игра пройдет в Киеве 15 марта, поединок обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем. Из-за красной карточки игру пропустит полузащитник "Динамо" Гармаш.

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