"Лацио" призвал фанатов не ехать в Украину и отменил продажу билетов на матч в Киеве

Римский "Лацио" решил отказаться от продажи билетов своим болельщиком на ответный матч 1/8 Лиги Европы против киевского с "Динамо", который состоится в столице Украины.

"ФК "Лацио" сообщает своим болельщикам об отмене продажи билетов на гостевой сектор на матч Лиги Европы УЕФА против "Динамо" Киев", — сказано в заявлении римлян.

"Организационные причины и проблемы с безопасностью делают продажу невозможной. Поэтому мы призываем болельщиков не ехать в Украину, где вы не сможете купить билеты на матч", — объявили в "Лацио".

Напомним, в первом поединке в Риме команды сыграли вничью 2:2.

Ответный матч 1/8 Лиги Европы между "Динамо" и "Лацио" состоится 15-го марта на НСК "Олимпийский", начало — в 20:00.