Девич покинул казанский "Рубин" и может продолжить карьеру в Украине — СМИ

Переход Девича в "Олимпик" может быть подтверждён официально.

Марко Девич ФК Металлист

Нападающий Марко Девич , до последнего времени выступавший за казанский "Рубин", может продолжить карьеру в донецком "Олимпике".

"Рубин", согласно информации официального сайта РФПЛ, исключил украинского футболиста из заявки на сезон. Контракт Девича с казанским клубом истёк 31 декабря, сообщает championat.com.

Как сообщает интернет-издание prosto-sport.com, 3 января переход Девича в "Олимпик" может быть подтверждён официально, так как 2-го числа форвард пройдёт медицинское обследование и обговорит детали контракта. Сообщается, что 33-летний Девич подпишет контракт сроком на один год с возможностью пролонгации ещё на год.

В текущем сезоне Девич выходил на поле в восьми матчах российской Премьер-Лиги и забил один гол.

Отметим, что после перехода в российский клуб Девич перестал привлекаться к матчам за национальную сборную Украины.

Напомним, ранее Девич объяснил, почему Шевченко не зовет его в сборную Украины.