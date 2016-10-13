Девич объяснил, почему Шевченко не зовет его в сборную Украины

Выступающий в российском "Рубине" украинский нападающий Марко Девич высказал убеждение, что не получает вызов в сборную Украины из-за того, что выступает в чемпионате РФ.

Об этом он рассказал в интервью "Чемпионату".

Экс-форвард "Металлиста" и "Шахтера" заявил, что делает все возможное для возвращения в национальную команду, поэтому не заканчивает в ней карьеру, но, по его мнению, шансы сыграть за желто-синих у него малы.

"Кто бы что ни говорил, политика тут в любом случае присутствует. Я хорошо знаю нападающих, которые вызываются сейчас в национальную команду. Все — хорошие футболисты", — считает Девич.

В то же время нападающий казанского клуба убежден, что должен находиться среди четырех лучших игроков Украины своего амплуа, а будет ли он при этом основным в национальной команде — решать тренеру.

"Когда в нападении сборной была серьезная конкуренция, я вызывался и получал немало игрового времени. А теперь стал ненужным, а ведь ни Шевченко, ни Воронина, ни Милевского в атаке сборной больше нет", — отметил Девич.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги и кубка страны форвард Рубина провел четыре матча и забил два мяча. В предыдущей кампании на его счету 10 голов во всех турнирах.

Напомним, ранее главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что хочет, чтобы команда росла не только в плане качества футбола, но и училась действовать в зависимости от меняющейся ситуации на поле.