"Динамо" и "Бешикташ" оштрафовали за беспорядки на трибунах во время матча Лиги чемпионов в Киеве

Обвинения в адрес "Бешикташа" связаны с беспорядками на трибунах, порчей имущества и использованием пиротехники.

«Динамо» и «Бешикташ» оштрафовали за беспорядки ultras.org.ua

Киевское "Динамо" и турецкий "Бешикташ" оштрафованы Контрольно-дисциплинарной и этической инстанцией УЕФА за нарушения во время матча Лиги чемпионов 6 декабря 2016 года

Об этом идет речь в сообщении УЕФА.

Сообщается, что обвинения в адрес киевского "Динамо" выдвинуты в связи с беспорядками на трибунах, использованием пиротехники, заграждением лестничных проходов и недостаточной организацией безопасности на стадионе.

Обвинения в адрес "Бешикташа" связаны с беспорядками на трибунах, порчей имущества и использованием пиротехники. По результатам сегодняшнего решения обе команды оштрафованы на 60 тысяч евро.

Напомним, 6 декабря 2016 года около 200 фанатов "Динамо" вместе с другими украинскими ультрас "неслабо прибили" 100 турецких болельщиков.