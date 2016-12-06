Лига чемпионов: феерическая победа "Динамо" над "Бешикташем", видео голов

Во вторник, 6 декабря, в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился матч последнего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Динамо" принимало турецкий "Бешикташ" из Стамбула.

Матч закончился со счетом 6:0 в пользу хозяев поля.

Судьба матча была решена еще в первом тайме, когда киевляне забили четыре гола в ворота оппонента. Счет на 9-й минуте матча открыл Артем Беседин.

В конце первого получаса игры Андрей Ярмоленко реализовал пенальти, а спустя 2 минуты, на 32-й, Виталий Буяльский забил третий гол.

Наконец, уже в добавленное арбитром время, на 45+3 минуте, Дерлиз Гонсалес забил четвертый гол в ворота турок.

После перерыва игра заметно успокоилась, но еще два голевых момента хозяева поля создали. На 60-й минуте гол забил Сергей Сидорчук, а на 77-й — Жуниор Мораес.

"Динамо" — "Бешикташ" 6:0

Голы: Беседин, 9, Ярмоленко, 30 (пен.), Буяльский, 32, Гонсалес, 45+2, Сидорчук, 60, Мораес, 77

"Динамо": Рудько — Бурда, Хачериди, Вида, Антунеш — Буяльский, Рыбалка, Сидорчук (Корзун, 66) — Ярмоленко, Беседин (Мораес, 77), Гонсалес (Цыганков, 69)

"Бешикташ": Фабри — Бек, Фильо, Тошич, Адриано – Арслан (Тосун, 46), Хатчинсон – Куарежма (Фрай, 70), Озякуп, Шахан (Генул, 46) — Абубакар

Предупреждения: Бурда – Озякуп, Абубакар, Адриано

Удаления: Бек, 29, Абубакар, 56

Несмотря на то, что "Динамо" одержало первую и единственную победу в турнире, подопечные Сергея Реброва заняли последнее 4-е место в группе Лиги чемпионов и завершили свои выступления на международной арене.

Отметим, что в другом матче группы В итальянский "Наполи" в гостях победил португальскую "Бенфику" со счетом 2:1.

Таким образом, первое место в группе В с 11-ю очками занял "Наполи", на втором месте "Бенфика" — 8 очков, на третьем месте с 7 очками расположился "Бешикташ", а у "Динамо" в активе оказалось всего 5 очков.

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