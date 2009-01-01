"Динамо" может пополниться сербским нападающим из "Партизана" — СМИ

Одним из главных претендентов на 23-летнего форварда является "Бордо".

Урош Джурджевич sports.ru

Нападающий сербского "Партизана" Урош Джурджевич попал в сферу интересов киевского "Динамо"

Об этом сообщает tribuna.com со ссылкой на британский портал ClubCall.

Одним из главных претендентов на 23-летнего форварда является "Бордо". В текущем сезоне чемпионата Сербии форвард провел 17 матчей и забил 13 голов. Ранее форвард выступал за "Рад", "Витесс" и "Палермо"

Сообщается, что на матче "Партизана" с "Црвеной Звездой" за Джурджевичем наблюдали скауты "Динамо", "Арсенала", "Сандерленда", "Манчестер Сити", "Лестера", "Сампдории", "Спортинга", "Андерлехта" и "Алавеса".

Напомним, ранее сообщалось, что экс-полузащитник "Динамо" может продолжить карьеру в Бундеслиге.

Фото: sports.ru.