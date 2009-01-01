Экс-полузащитник "Динамо" продолжит карьеру в чемпионате России

Контракт между игроком и ФК "Динамо" (Киев) был расторгнут по обоюдному согласию.

Артем Громов Официальный сайт "Динамо"

Украинский полузащитник Артем Громов, который с лета 2016 года выступал за киевское "Динамо" , получил статус свободного агента.

Об этом сообщает официальный сайт чемпионов Украины.

Контракт между игроком и ФК "Динамо" (Киев) был расторгнут по обоюдному согласию. Громов заключил контракт с "Динамо" в конце мая прошлого года, соглашение вступило в силу 1 июля.

С того времени он провел за клуб 9 матчей в чемпионате Украины, один — в Кубке Украины, один — в Суперкубке и один — в Лиге чемпионов.

В то же время, по информации Sport.ua, Громов собирается продолжить карьеру в российском клубе "Крылья Советов".

Сообщается, что 27-летний полузащитник перейдет в новую команду в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Гладкий ушел из "Динамо", а Хачериди сослали в молодежку.