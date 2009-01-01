Еще один экс-футболист "Шахтера" рассказал, почему Луческу не доверял украинским игрокам

Я не попадал в планы, плюс, привозили много легионеров, отметил Воробей.

Мирча Луческу EPA/UPG

донецком "Шахтере" не доверяли украинским футболистам и не давали им шанса себя проявить, а предпочтение отдавалось бразильцам.

Об этом экс-нападающий сборной Украины и "Шахтера" Андрей Воробей заявил в интервью sport.ua.

"Я не попадал в планы, плюс, привозили много легионеров, которых нужно было ставить. Получалось, что в лицо тебе говорили, что ты нужен, а за спиной президенту рассказывали совсем другие вещи. Этого я не понимал и не получал шанса проявить себя. Если выходил в первом тайме и не забивал, то в перерыве матча тебя уже меняли, а то и раньше. Не было доверия, как к Брандао или Луису Адриано", — заявил Воробей.

Напомним, ранее экс-защитник "Шахтера" рассказал о любимчиках Луческу.