Евробаскет-2017. Сборная Украины разгромила израильтян и вышла в 1/8 финала

Команду Мурзина ждет не знающая поражений сборная Словении.

Сборная Украины

На Чемпионате Европы по баскетболу сборная Украины разгромил израильтян, заняла 2-е место в группе E квалификации и вышла в 1/8 финала. В отличие от предыдущих матчей на турнире, решающий поединок наша сборная начала пассивно — 0:5. Однако уровень соперника обязывал подопечных Мурзина играть активнее. Поэтому даже в отсутствие травмированного Мишулы они смогли переломить ход игры и первую четверть хоть и неубедительно, но выиграли — 16:19.

Кстати, в отличие от предыдущих поединков мы так и не заработали 4 командных фола в первой 10-минутке, сообщает интернет-издание Sport.ua.

Что касается вторых четвертей, то в двух стартовых поединках они были провальными для украинцев. Зато в двух следующих — лучшими. На этот раз команда превзошла саму себя — спурт 22:2! Правда, израильтяне вскоре пришли в себя, так что наш тренер дважды брал тайм-ауты ближе к сирене. Однако набранного запаса хватило с лихвой, даже несмотря на то, что не так результативно играл Пустовый. Игру на себя взял Кравцов, забивший в первой половине встречи 5 из 7 с игры и оба штрафных. Так что на перерыв команды ушли с комфортными "+18" в нашу пользу. Отметим также, что 4-й командный фол мы заработали только за 76 секунд до сирены.

Главный тренер сборной Грузии Илиас Зурос в перерыве покинул трибуны — опытный грек понял, что Украина своего не упустит (а только победа израильтян выводила в 1/8 грузинскую команду). И третья четверть подтвердила правильность его выводов — еще "+14" в нашу пользу.

Заключительная 10-минутка превратилась в формальность, наставники команд попытались задействовать всех игроков. Украинцы немного сбавили и четверть проиграли, но, в принципе, с позиции силы. Как итог — 88:64 в пользу сборной Украины.

Наконец-то мы выиграли не только по счету, но и по статистическим показателям. Точнее бросали 2-очковые (46-56% попаданий), практически одинаково — дальние (39-38%), увереннее — штрафные (45-60%). Как обычно, имели преимущество под чужим щитом (6 подборов израильтян против 14 наших!). И даже под своим превзошли соперника (23-31).

Израиль — Украина — 64:88 (16:19 12:27, 11:25, 25:17)

Украина: Лукашов 5 + 5 подборов + 7 передач, Кольченко 9, Пустозвонов 2 + 3 перехвата, Корниенко 4 + 5 подборов, Кравцов 17 + 7 подборов + 2 блок-шота, Отверченко 13, Липовый 7 + 5 передач, Бобров 9 + 6 подборов + 5 передач, Зайцев 2, Пустовый 8 + 7 подборов + 2 блок-шота, Конев 7.

В раунде Топ-16 в Стамбуле сборная Украины в пятницу, 9 сентября в 12:30 сыграет против сборной Словении, которая группу А прошла без поражений. Сборная, с которой мы пересекались в квалификации к Евробаскету-2017, победила Францию, Финляндию, Грецию, Польшу и Исландию, возглавив свою группу.

Вторая часть участников первого раунда плей-офф от группы С и D определится сегодня, 7 сентября.

Пары 1/8 финала Евробаскета-2017, которые сыграют 9 сентября:

12:30 Словения — Украина

15:15 Германия — Франция

18:45 Финляндия — Италия

21:30 Литва — Греция

фото: fbu.ua