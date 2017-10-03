ФИФА оштрафовала Украину на 170 тысяч за поведение болельщиков

В санкционный список попали также Хорватия, Исландия, Финляндия и Турция.

Болельщики сборной на матче Украина - Турция в Харькове УНИАН

ФИФА обнародовала список национальных федераций, которые подверглись наказанию за поведение своих болельщиков, а также за огрехи в организации поединков отбора ЧМ-2018.

В реестре присутствует и Федерация футбола Украины, сообщает сайт "Команда № 1".

За неподобающее поведение украинских болельщиков на матче встречи Украина — Косово (9 октября 2016 года) ФФУ заплатит 15 тысяч швейцарских франков штрафа. 7 тысяч в той же валюте ФФУ выложит за оскорбительные песнопения и использование пиротехники болельщиками сине-желтых в матче Украина — Финляндия (12 ноября 2016 года).

За использование файеров и попытку преодолеть заградительные барьеры на стадионена матче Финляндия — Украина (11 июня 2017 года) ФФУ отштрафована на 100 тысяч швейцарских франков.

За дискриминационные песнопения и баннеры, использование пиротехники, заблокированные лестницы на стадионе, а также выбегание полуобнаженной дамы на поле перед игрой Украина — Турция (2 сентября 2017 года) ФФУ заплатит ФИФА 45 тысяч франков.

Наконец, за использование пиротехники нашими болельщиками в игре Исландия — Украина (5 сентября 2017 года) придется заплатить 3 тысячи франков.

Справедливости ради, стоит отметить, что в нашей группе проштрафились все. Так, к примеру, хорваты за дискриминационные баннеры и песни, а также использование пиротехнических средств во время игры Косово — Хорватия (6 октября 2016 года) заплатят 50 тысяч швейцарских франков.

Также за файеры на трибунах загребского "Максимира" в игре репрезентации с Украиной (24 марта 2017 года) ХФС отстегнет ФИФА 3 тысячи швейцарских франков.

За неподобающую организацию поединка Финляндия — Украина (11 июня 2017 года) пострадают и финны, которые отделались лишь предупреждением.

Исландцы, которые принимали нашу команду 5 сентября 2017 года, заплатят штраф за использование пиротехники в размере 3 тысяч франков.

Столько же заплатят турки за бросание посторонних предметов и выбегание на поле болельщика во время игры Турция — Украина (6 октября 2016 года).

Ранее "Главред" сообщал, что ФИФА оштрафовала сборную Германии. Ее болельщики использовали пиротехнику, бросали на поле посторонние предметы и пытались прорваться на газон.