ФИФА оштрафовала сборную Германии

ФИФА оштрафовала на 32 тысячи швейцарских франков Немецкий футбольный союз (DFB) по итогам отборочного матча ЧМ-2018 Чехия — Германия (1:2), информирует официальный сайт организации.

Об этом пишет ua-football.

Штраф выписан за то, что радикальные немецкие фанаты, выступающие против политики нынешнего руководства DFB, нарушили минуту молчания перед началом матча, а во время игры оскорбляли руководство национальной федерации а также скандировали нацистские лозунги.

Также болельщики использовали пиротехнику, бросали на поле посторонние предметы и пытались прорваться на газон.

Также стоит отметить, что расследование было открыто и в отношении Футбольной ассоциации Чехии, которая не смогла обеспечить безопасность на стадионе.

Напомним, Украина сыграет с Косово 6 октября в Шкодере, а с Хорватией встретится 9 октября в Киеве. Билеты на матч уже поступили в продажу.

Ранее главный тренер национальной команды Украины уже объявил список из 23 игроков. Позже Шевченко дозаявил еще двух футболистов. А последним вызванным игроком стал защитник "Олимпика" Павел Лукьнчук.

Также впервые в сборную Украины был призван полузащитник "Шахтера" Марлос, получивший накануне украинский паспорт.

Напомним, названы претенденты на звание лучшего футболиста, тренера и голкипера года по версии ФИФА.