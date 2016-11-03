Неподобающее поведение болельщиков. В ФИФА оштрафовали Федерацию футбола Украины

Международная федерация футбольных ассоциаций оштрафовала Федерацию футбола Украины за неподобающее поведение болельщиков во время матча отбора Чемпионата мира-2018 Украина — Косово.

Об этом идет речь на сайте ФИФА.

Штраф выписан на сумму 15 тысяч швейцарских франков.

Украинские болельщики скандировали футбольные и даже гомофобные речёвки, отмечается в релизе ФИФА.

Отметим, что на матче Украина — Косово, который состоялся на нейтральном поле в польском Кракове, присутствовали всего 1 тысяча украинских болельщиков.

Наряду с ФФУ штрафы получили также национальные футбольные федерации Албании (50 тысяч франков), Хорватии (50 тысяч), Косово (30 тысяч), Бразилии (25 тысяч), Парагвая (20 тысяч), Эстонии (20 тысяч), Чили (15 тысяч) и Аргентины (15 тысяч).

Напомним, 9 октября, на стадионе "Краковия" в польском Кракове в матче между сборными Украины и Косово убедительную победу праздновали "сине-желтые" — 3:0.