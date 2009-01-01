"Галатасарай" снова заинтересовался защитником киевского "Динамо"

Больше всего туркам необходимо усилить оборону, поэтому свое внимание они обратили на защитника "Динамо".

Домагой Вида football.ua Защитник киевского "Динамо" Домагой Вида летом может перейти в стамбульский "Галатасарай".

Об этом сообщает турецкое издание Amkspor, пишет 24.

Новый тренер "Галатасарая" Игор Тудор уже этим летом планирует провести активную трансферную кампанию, чтобы построить новую команду. Больше всего туркам необходимо усилить оборону, поэтому свое внимание они обратили на 27-летнего защитника "Динамо".

Переговоры по трансферу Домагоя Виды стамбульский клуб планирует начать в ближайшие дни.

"Галатасарай" надеется, что киевляне продадут защитника, чтобы не потерять его бесплатно летом 2018 года, когда у игрока закончится контракт.

В этом сезоне хорват сыграл 24 матча за "Динамо" и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что "Динамо" не продало Виду зимой в "Галатасарай" за 5 миллионов евро.