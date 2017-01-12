В "Динамо" назвали цену, за которую готовы отпустить хорватского защитника в Турцию

Турецкий "Галатасарай" предложил за 27-летнего бека киевского "Динамо" Домагоя Виду 5 миллионов евро, а самому хорвату зарплату в размере 2,5 миллионов евро за сезон.

Об этом сообщает football.ua со ссылкой на Futbolundunyasi.com.

Сообщается, что "Динамо" в свою очередь намерено получить за хорвата 10 миллионов евро.

Также, по мнению издания, Вида намерен покинуть Украину.

Его контракт с киевским клубом рассчитан до лета 2018 года.

В текущем сезоне на счету Виды 24 матча во всех турнирах и 3 точных удара.

Напомним, итальянский "Торино" отказался подписывать контракт с хорватским защитником.