Капитан сборной Украины покидает "Динамо" — СМИ

Срок действия контракта игрока со столичным клубом заканчивается летом.

Руслан Ротань покидает "Динамо", узнали СМИ UA-Football

Капитан сборной Украины, полузащитник Руслан Ротань покидает ряды киевского "Динамо".

Срок действия контракта спортсмена с клубок завершается этим летом, его не продлят, сообщает FootballHub.

"На протяжении второй части сезона Ротань сыграл в составе динамовцев 17 матчей, но результативными действиями отметиться не успел", — отметило издание.

Напомним, Руслан Ротань выступал за "Динамо" с 2005 года по 2008-й, потом покинул команду, но вернулся в ее ряды в январе 2018-го — перешел в столичный клуб из чешской "Славии".

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