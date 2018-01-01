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Капитан сборной Украины покидает "Динамо" — СМИ

Сегодня, 13:34

Срок действия контракта игрока со столичным клубом заканчивается летом.

Ротань
Руслан Ротань покидает "Динамо", узнали СМИ UA-Football
Капитан сборной Украины, полузащитник Руслан Ротань покидает ряды киевского "Динамо".

Срок действия контракта спортсмена с клубок завершается этим летом, его не продлят, сообщает FootballHub.

"На протяжении второй части сезона Ротань сыграл в составе динамовцев 17 матчей, но результативными действиями отметиться не успел", — отметило издание.

Напомним, Руслан Ротань выступал за "Динамо" с 2005 года по 2008-й, потом покинул команду, но вернулся в ее ряды в январе 2018-го — перешел в столичный клуб из чешской "Славии".

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Теги:  
Руслан Ротань, Динамо, сборная Украины
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