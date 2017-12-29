Капитан сборной Украины пополнит состав "Динамо" — журналист

Киевское "Динамо" всерьез заинтересовано в трансфере полузащитника чешской "Славии" и сборной Украины Руслана Ротаня.

Вопрос перехода украинского футболиста может быть решен в ближайшие дни, все будет зависеть от "Славии", сообщил журналист телеканалов "Футбол1/Футбол2" Игорь Бурбас в своем Twitter.

"Динамо" в ближайшие дни может пополнить состав двумя сборниками. Один из них Руслан Ротань, призванный помочь в решении задач на вторую половину сезона. Киевляне всерьез рассматривают вариант такого камбека. Теперь слово за "Славией", — говорится в сообщении.

Отметим, что Ротань перешел в чешский клуб летом на правах свободного агента. 36-летний футболист уже выступал за киевское "Динамо", это было в период 2005-2008 годов.

Напомним, ранее сообщалось, что ведущий защитник "Динамо" может продолжить карьеру в "Шахтере".