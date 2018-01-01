На ЧМ-2018 Мексика во второй раз одержала победу, обыграв Южную Корею: видео

Мексиканцы стали фаворитами матча со счетом 2:1.

Мексика второй раз победила на ЧМ-2018 Фото: Reuters

В первом матче второго тура группы F Чемпионата мира-2018 сборная Мексики победила Южную Корею - 2:1.

Азиатская сборная в этом матче не выглядела обреченной. Сон, и Ки с Ли впереди имели немало моментов, чтобы отличиться, но довольно надежно и уверенно действовал вратарь мексиканцев Очоа. Он демонстрировал свою уже известную прыгучесть в рамке ворот, чем неоднократно спасал команду от пропущенного гола.

Но первыми забили мексиканцы. Хюн-Ву Чо сыграл рукой в своей штрафной площадке, и судья назначил пенальти. Удар с отметки довольно уверенно реализовал Вела.

Второе взятие ворот зрители на трибунах увидели уже во втором тайме. На этот раз отличился Чичарито. Мексиканцам удалось убежать в быструю атаку, когда они отобрали мяч на своей половине поля. Выход три в два закончился пасом налево, где и находился Эрнандес. Полузащитник первым движением убрал защитника, а уже вторым пробил мимо голкипера.

От второго подряд поражения без забитых голов сборную Южной Кореи спас Сон. Ему удался точный удар из-за пределов штрафной в верхний угол ворот. Очоа в этот раз не сумел выручить свою команду.

В итоге Мексика стала промежуточным лидером группы F с шестью очками. Южная Корея после двух матчей имеет ноль баллов. Швеция и Германия сыграли по одной игре - у них по три и одному пункту соответственно.

Напомним, 23 июня на ЧМ-2018 в Москве в группе G встретились сборные Бельгии и Туниса, матч завершился с необычным для футбола счетом 5:2.

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