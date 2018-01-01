На Уимблдоне-2018 немка сенсационно обыграла Серену Уильямс

Для спортсменки из Германии эта победа в турнире стала первой в карьере.

Анжелик Кербер очень эмоционально восприняла победу на Уимблдоне-2018 Скриншот из видео

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер стала победительницей Уимблдона-2018 в женском одиночном разряде, в финале обыграв американку Серену Уильямс

Как сообщается в Twitter Уимблдона, немка одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Кербер в этом матче четырежды взяла подачу американки, уступив только один гейм на своей подаче.

Кербер стала первой немкой после Штеффи Граф, которая выиграла Уимблдон. Для Серены Уильямс это был 30-й финал в карьере на турнирах Большого шлема. На ее счету 23 титула, семь из которых были выиграны как раз на Уимблдоне.

На следующей неделе Кербер станет четвертой ракеткой мира, а Серена Уильямс поднимется на 28-е место в мировом рейтинге.

Напомним, практически весь прошлый и начало нынешнего сезона Серена Уильямс пропустила из-за рождения дочери Алексис Олимпии, которая появилась на свет в начале сентября 2017 года.

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