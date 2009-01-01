"Пейте, гуляйте, но показывайте результат". Алиев рассказал о "наружке" от Суркиса

Да, я пил. Не скрываю. Но было время, что я и не пил, поведал Алиев.

Александр Алиев УНИАН

Во время выступлений за киевское "Динамо" за футболистами, находящимися вне базы, следили несколько групп "наружки".

Об этом рассказал экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев в интервью "Вацко Live".

"Думаешь, что за тобой одна наружка, а их штук пять. С одной соскочил, а есть же люди, которые и в клубах сидят, и только тебя и ждут. Раньше мы этого не понимали. Михалыч (Игорь Суркис, — ред.) не дурачок. Увидели нас в клубе, а потом штраф. И думаешь: "Как?". Вроде спрятался. Но это же все проплачивалось в клубах. Потом уже мы все это поняли. Помню, Игорь Михалыч вызывал меня и говорил: "Саня, пейте, гуляйте. Может, вам это нужно. Но показывайте мне результат". Для него самым главным было чемпионство. Когда выиграли, собрались человек 15-20, он же всех не оштрафует. Как говорится, если пить, то всем вместе, если играть, то всем вместе. Мы же все зарабатываем премиальные для своих семей. А ему скажут, что вот они все вместе сидели и нажрались. Михалыч говорил: "Ну, нажрались, но они выиграли игру. Может, им так нужно", — рассказал Алиев.

При этом он рассказал, как алкоголь отражался на его игре.

"Оно не чувствуется, потому что ты в ритме. Где-то тяжеловато. Но ты же пьешь не каждую неделю. Я сторонник того, чтобы собраться после игры. А когда ты собираешься после игры, а у тебя через 6 дней матч, а ты сидишь и пьешь на протяжении пяти дней — понятно, что тебе будет тяжело", — отметил экс-игрок "Динамо".

"Когда мы пришли в "Динамо", то собирались 12-14 человек. Костяк команды. Что тогда скажет Михалыч? Ну и мы с Милевским там где-то "прицепом" с ними... А почему нет. Молодые, смотрели на старших. Девочки крутятся. Раз, ты где-то присядешь, может, и тебе что-то перепадет. Кто-то выпьет, не сможет, ты подберешь (смеется). Людям надо рассказывать, как оно в жизни. А что скрывать? Мы тоже люди. Да, я пил. Не скрываю. Но было время, что я и не пил. Для молодых, тех, кто только начинает, главное иметь меру. И знать, когда погулять. Если ты выбрал профессию футболиста, то футбол всегда должен быть на первом месте", — добавил Алиев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане Алиева выгнали из клуба за драку с тренером.