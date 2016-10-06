"Приключения" Алиева в Казахстане. Экс-динамовца выгнали из клуба за драку с тренером

Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев был отчислен из казахстанского "Тараза" в связи с конфликтом футболиста с главным тренером Юрием Максимовым.

Алиев опоздал на вылет команды в аэропорт, а Максимов сделал полузащитнику замечание, после чего футболист набросился на тренера с кулаками, сообщает Dynamo.kiev.ua.

В итоге руководство клуба приняло решение расторгнуть с украинским футболистом контракт. Стоит отметить, что именно Юрий Максимов настаивал на подписании плеймейкера в июне.

Напомним, ранее сообщалось, что Алиев сильно избил свою супругу Татьяну.

Фото: isport.ua.