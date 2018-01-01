"Правды здесь нет". У Гасиева не поняли причин отказа Усика от боя в России

Менеджер российского боксера заявил, что принимать решение необходимо, исходя из финансовой выгоды.

Гасиев не против боя на территории Украины Фото: WBSS

Представитель чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурата Гассиева выразил недоумение отказом обладателя поясов WBC, WBO Александра Усика проводить бой в Москве.

"Суперсерия, как и весь профессиональный бокс, это бизнес. Нужно смотреть на ситуацию с этой стороны и не стараться искать там политическую составляющую. В последнее время это стало практически трендом, но правды здесь нет", - сказал Александр Васильев в интервью Матч ТВ.

Менеджер Гасиева подчеркнул, что для российского спортсмена главное – выгода и поэтому он охотно согласился бы на бой в Украине.

"Если организаторы Суперсерии посчитают, что им выгоднее провести финал в Саудовской Аравии – значит, деремся там. Если в Америке – значит, в Америке. В России или в Украине – выйдем на ринг там. Мы как люди, подписавшие контракт на участие в Суперсерии, просто будем выполнять его условия", - добавил Васильев.

Напомним, украинский боксер Александр Усик отказался проводить финальный бой Всемирной суперсерии бокса в первом тяжелом весе с россиянином Мурадом Гассиевым на территории России. Причины спортсмен не огласил, однако заявил об окончательности своего решения.