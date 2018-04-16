Усик не согласен на бой с россиянином Гасиевым на территории РФ

Украинский боксер Александр Усик отказался проводить финальный бой Всемирной суперсерии бокса в первом тяжелом весе с россиянином Мурадом Гассиевым на территории России.

"Скорее всего, это будет конец июня-июль. Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика", — цитирует боксера Sport.ua.

Напомним, бой между Усиком и Гасиевым должен был состояться 11 мая в Саудовской Аравии, однако был отложен из-за травмы украинского боксера. Усик сообщил, что в тренировочном лагере получил травму руки. Поединок с российским боксером перенесен на июнь-июль текущего года, однако, как стало известно, была вероятность, что его могут перенести на территорию России.

Как ранее сообщалось, Усик опубликовал в соцсети фото, на котором он с коллегами стоит в вертикальном положении, опираясь только на голову. Таким образом украинец решит потроллить Илона Маска.