Результаты квалификации на ЧМ-2018: триумф Германии, унижение Сан-Марино и волевая победа Дании

Европа замерла в ожидании выхода своих любимцев на Мундиаль.

В понедельник, 4 сентября, вечером состоялись матчи 8-го тура квалификационного раунда на

В группе C обошлось без сенсаций. Сборная Германии разгромила команду Норвегии, Северная Ирландия выиграла у Чехии, а Азербайджан обыграл Сан-Марино.

Азербайджан — Сан-Марино 5:1

Голы: 1:0 — 20 Исмаилов, 2:0 — 25 Абдуллаев, 3:0 — 57 Исмаилов, 4:0 — 71, автогол Чеволи, 4:1 — 73 Палацци, 5:1 — 81 Садыгов.

Азербайджан — Агаев, Мирзабеков, Гулиев, Садыгов, Халилзаде, Ришард, Амиргулиев, Исмаилов (Рамазанов, 62), Гусейнов (Гараев, 69), Абдуллаев (Дадашов, 72), Шейдаев.

Сан-Марино — Симончини, Червеллини (Този, 27), Делла Валле, Чеволи, Палацци, Голинуччи, Гасперони (Хирш, 77), Чезарини, Грандони, Томассини, Ринальди (Стефанелли, 86).

Северная Ирландия — Чехия 2:0

Голы: 1:0 — 28 Эванс, 2:0 — 41 Брант.

Северная Ирландия — Макговерн, Хьюз, Эванс, Маклафлин, Дэвис, Брант, Даллас (Лаферти, 74), Норвуд, Эванс, Уошингтон (Ходсон, 58), Мадженнис (Фергюсон, 84).

Чехия — Вацлик, Гебре Селассие, Калас, Новак (Дочкал, 66), Боржил, Янкто (Гушбауэр, 55), Дарида, Крейчи (Климент, 55), Соучек, Сухи, Крменчик.

Германия — Норвегия 6:0

Голы: 1:0 — 10 Озил, 2:0 — 17 Дракслер, 3:0 — 21 Вернер, 4:0 — 40 Вернер, 5:0 — 50 Горетцка, 6:0 — 79 Гомес.

Германия — тер Стеген, Рюдигер, Хуммельс, Хектор, Кроос, Киммих, Руди (Хедира, 61), Дракслер, Озил, Вернер (Гомес, 66), Мюллер (Горетцка, 46).

Норвегия — Ярстейн, Алеэсами, Шелвик, Эльабделлауи, Нордтвейт, Берге (Вальсвик, 46), Дэли, Эльюнусси (Свенссон, 58), Сельнэс (Линнес, 75), Кинг, Бергет.

В группе E результаты были предсказуемыми — Польша победила Казахстан, Армения уступила Дании, а Черногория минимально выиграла у Румынии, при этом были зафиксированы два разгромных поражения.

Армения — Дания 1:4

Голы: 1:0 — 6 Корян, 1:1 — 16 Дилэйни, 1:2 — 29 Эриксен, 1:3 — 81 Дилэйни, 1:4 — 90 Дилэйни.

Армения — Меликсетян, Амбарцумян, Ароян, Андонян, Оганесян, Мхитарян, Едигарян, Айрапетян (Дагбашян, 38), Корян (Озбилиз, 76), Адамян (Барсегян, 58), Григорян.

Дания — Шмейхель, Кьер, Ларсен, Дальсгор, Бьелланд, Квист, Дилэйни, Эриксен, Систо (Фишер, 67), Йоргенсен, Корнелиус (Шене, 78).

Польша — Казахстан — 3:0

Голы: 1:0 — 11 Милик, 2:0 — 74 Глик, 3:0 — 86, пенальти Левандовски.

Польша — Фабианьски, Глик, Рыбус, Пишчек, Паздан, Макушевски (Блашчиковски, 65), Мончиньски (Беднарек, 89), Зелиньски, Гросицки (Теодорчик, 90), Милик, Левандовски.

Казахстан — Лория, Логвиненко, Ахметов, Дмитренко, Бейсебеков (Тагыберген, 87), Муртазаев, Дарабаев, Суюмбаев, Куат, Шомко, Хижниченко (Щеткин, 68).

Черногория — Румыния 1:0

Гол: 1:0 — 75 Йоветич.

Черногория — Петкович, Томашевич, Савич, Стойкович, Вешович, Янкович (Йовович, 84), Вукчевич, Иванич (Мугоша, 70), Марушич, Йоветич, Бечирай (Зверотич, 90).

Румыния — Тэтэрушану, Гэман (Ханка, 81), Моци, Кирикеш, Бензар, Кипчу, Марин (Станчу, 64), Максим, Тошка, Станку, Андоне (Бэлуцэ, 64).

В группе F Англия с минимальным преимуществом обыграла Словакию, Шотландия выиграла у Мальты, Словения разгромила Литву.

Словения — Литва 4:0

Голы: 1:0 — 25, пенальти Иличич, 2:0 — 61, пенальти Иличич, 3:0 — 82 Вербич, 4:0 — 90 Бирса.

Словения — Облак, Скубиц, Цесар, Вилер, Мевля, Репас (Ветрих, 86), Ротман, Куртич, Вербич, Иличич (Матавж, 85), Шпорар (Бирса, 63).

Литва — Шеткус, Вайткунас, Киянскас (Гирдвайнис, 79), Боровскис, Климавичюс, Сливка, Куклис, Вальскис (Спальвис, 65), Черных, Шярнас (Вербицкас, 80), Новиковас.

Шотландия — Мальта 2:0

Голы: 1:0 — 9 Берра, 2:0 — 49 Гриффитс.

Шотландия — Гордон, Берра, Робертсон, Тирни, Малгрю (Хэнли, 56), Армстронг, Браун, Макартур (Моррисон, 46), Форрест, Филлипс, Гриффитс (Мартин, 70).

Мальта — Хогг, Аджиус, Церафа, Борг (Мускат, 86), Магри, Фенек, Мускат, Кристенсен (Фенеч, 85), Эффионг, Пизани, Шембри (Гэмбин, 71).

Англия — Словакия 2:1

Голы: 0:1 — 3 Лоботка, 1:1 — 37 Дайер, 2:1 — 59 Рэшфорд.

Англия — Харт, Кэйхилл, Бертран, Уокер, Джонс, Окслейд-Чемберлен (Стерлинг, 83), Хендерсон, Дайер, Алли (Ливермор, 90), Рэшфорд (Уэлбек, 84), Кейн.

Словакия — Дубравка, Дюрица, Шкртел, Губочан, Шкриньяр, Мак, Лоботка, Вайсс (Руснак, 68), Гамшик (Дуда, 79), Пекарик, Немец (Дюриш, 69).

Напомним, сегодня, выступающая в группе I национальная сборная Украины будет играть в гостях у команды Исландии. Параллельно пройдут матчи Хорватия — Турция и Финляндия — Косово.