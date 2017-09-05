Битва за выход на Чемпионат мира: анонс матча Исландия — Украина

5 сентября 2017, 09:43

Делегация украинской сборной прилетела в Рейкьявик за два дня до поединка.

Сегодня, 5 сентября, национальная сборная Украины в рамках восьмого тура квалификационного раунда Чемпионата мира-2018 сыграет на выезде с командой Исландии.

Наша сборная, после поражения Исландии в Финляндии, получила возможность закрепиться ближе к первому месту.

В последней встрече подопечные Андрея Шевченко уверенно добыли три очка, обыграв Турцию (2:0).

Исландцы, в свою очередь, неожиданно потеряли очки в седьмом туре, уступив финнам со счетом 0:1, после чего опустились на третье место группы.

Группа I

1. Украина — 14 очков

2. Хорватия — 13

3. Исландия — 13

4. Турция — 11

5. Финляндия — 4

6. Косово — 1

Первый поединок между этими командами закончился вничью. Северянам удалось первыми открыть счет, однако еще в первом тайме Андрей Ярмоленко выровнял ситуацию на табло. В концовке встречи, к сожалению, для украинской сборной, Евгений Коноплянка не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар, пишет iSport.ua.

Данное противостояние можно смело назвать матчем за выход на Чемпионат мира. Проигрыш одного из коллективов серьезно снизит шансы побороться даже за второе место. Потому ожидается сверхмотивация у игроков обеих команд.

Делегация украинской сборной прилетела в Рейкьявик за два дня до поединка. Вместе с командой вылетел и Денис Гармаш, который пропустил предыдущую встречу с турками из-за болезни. Также стоит отметить, что на стороне хозяев поля будет не только поддержка родных трибун, но и тот фактор, что Украине придется адаптироваться к местному часовому поясу и климату: разница во времени между Киевом и столицей Исландии составляет три часа, а температура воздуха в день матча опустится до 10 градусов при сильном ветре.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что ожидает, в первую очередь, тяжелой игры против Исландии.

"Дома соперник хорошо прессингует, комбинирует, и старается эффективно использовать создаваемые моменты. Любят исландцы играть вертикально, часто — в два нападающих, к которым в процессе атаки подтягивается основная группа из глубины".

Его визави Хеймир Хадльгримссон считает, что несмотря на поражение от Финляндии, у его команды есть хорошие шансы на выход из группы, победив в предстоящем матче Украину.

"Очень хорошо, что даже после поражения в Финляндии наша судьба находится в наших руках. У нас есть отличная возможность завтра все исправить. Первое место? Сейчас слишком смело говорить об этом. Пока мы сконцентрированы на борьбе за вторую строчку в турнирной таблице".

Статистика очных встреч

Всего команды провели между собой три игры, две из которых состоялись в рамках отборочного цикла Евро-2000.

05.09.2016 Украина — Исландия 1:1 (Отборочный матч ЧМ-2018)

08.09.1999 Исландия — Украина 0:1 (Отборочные матч Евро-2000)

31.03.1999 Украина — Исландия 1:1 (Отборочные матч Евро-2000)

Ориентировочные составы

Исландия: Халльдоурссон — Р. Сигурдссон, Севарссон, Магнуссон, Бьярнасон — Арнасон, Халльфредссон, Гуннарссон, Гудмундссон, Г. Сигурдссон — Финнбогасон.

Украина: Пятов — Бутко, Хачериди, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко, Ротань — Ярмоленко, Коваленко, Коноплянка — Беседин. 

Мнение букмекеров

По мнению букмекеров, обе сборные имеют одинаковые шансы на успех. Так, на победу сборной Украины букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 2,8. Триумф Исландии оценивается в 2,8. А вероятность ничейного исхода — 3,2.

Напомним, ранее Шевченко назвал имена футболистов, которые вызваны защищать цвета национальной команды в матчах отбора ЧМ-2018 против команд Исландии.

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