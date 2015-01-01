Шевченко назвал цель тренерского штаба сборной Украины

Сейчас идет процесс омоложения коллектива, отметил наставник команды.

Андрей Шевченко twitter.com/LigTV

Главный тренерпо футболузаявил, в 2017 году тренерский штаб ставит целью совершенствовать игру команды.

Об этом специалист рассказал в интервью online.ua.

По его словам, сейчас идет процесс омоложения коллектива, и он продолжится в новом году.

"Для нас сейчас важно продолжить развитие команды… Мы ставим целью совершенствовать игру и при этом, что очень важно, добиваться результата", — отметил собеседник.

Ранее Андрей Шевченко говорил, что игра сборной Украины изменилась. Напомним, под его руководством команда сыграла против Исландии (1:1), Турции (2:2), Косово (3:0), Финляндии (1:0) и Сербии (2:0). Узнать больше о последнем матче можно здесь.