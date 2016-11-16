Шевченко о победе сборной Украины над Сербией: контролировали мяч, создавали моменты

16 ноября 2016, 09:41

Тренер назвал "положительным днем" удачную игру команды.

Андрей Шевченко

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко доволен победой "сине-желтых" в товарищеском матче с командой Сербии (2:0) в Харькове.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Футбол 2", сообщает "Динамо от Шурика".

— Наверное, и нельзя было пожелать лучшего завершения сезона для сборной Украины: две игры — две победы. Я доволен. Сегодня мы дали возможность сыграть тем футболистам, которые не принимали участия в поединке с Финляндией. При этом не изменили своим принципам: контролировали игру, хоть и была некая нервозность в первые минуты поединка. В целом, получили сегодня много положительной информации. Все в порядке. Футбольный год для сборной закончен.

— Шахова с дебютным голом за сборную Украины поздравили?

— Конечно! Еще в перерыве матча. Повторюсь, игра принесла много положительных моментов. Беседина тоже можно поздравить с дебютом. Равно как и Цыганкова, который сегодня впервые вышел на поле в основном составе сборной Украины. Это очень талантливый футболист. Но ему нужно много работать, будем поддерживать его. Важно, чтобы Цыганков прогрессировал в своем клубе. Да и вообще, всем ребятам хотел бы пожелать удачи и завершения года на хорошей ноте, на положительных эмоциях.

— А каковы планы тренерского штаба сборной Украины на межсезонье?

— В первую очередь, в декабре мы соберемся, чтобы посетить украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером". И постараемся пообщаться с тренерскими штабами "Динамо", "Шахтера" и "Зари". Кроме того, как я уже говорил, будем планировать на начало следующего года небольшой сбор или турнир для сборников. Постараемся привлечь к нему наши ведущие клубы. Если же это будет невозможно, то будем рассчитывать на то, что они дадут возможность своим футболистам принять участие в таком сборе, чтобы мы могли провести контрольный поединок.

— Курс на омоложение сборной Украины будет продолжен?

— Мы не изменяем своим традициям. У нас есть направление, будем его выдерживать.

— Как вам прием Харькова?

— Все нормально, мы довольны тем, как тут приняли сборную. Со своей стороны мы также попытались уделить максимум внимания городу: заехали в детскую спортивную школу, а потом в военный госпиталь, где проведали солдат, поддержали их и пригласили на матч тех, у кого есть возможность приехать на стадион.

Много всего хорошего подарил этот день. Рад, что хоть мы и поменяли состав, все ребята очень хорошо сыграли, не изменив нашим принципам, — пытались играть в футбол, контролировали мяч, создавали моменты. Положительный день.

— Какими будут ваши напутствия игрокам сборной Украины?

— Продолжать работать, не останавливаться, верить в себя. Желаю удачи всем нашим клубам, особенно — еврокубках. Будем болеть за все наши команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Напомним, сборная Украины завершила год тремя победами кряду. Ранее, в рамках квалификации ЧМ-2018 были разгромлено Косово (3:0) и минимально обыграна сборная Финляндии (1:0).

Фото: dynamo.kiev.ua

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