Товарищеский матч Украина — Сербия: уверенная победа команды Шевченко, видео голов

Во вторник, 15 ноября, в Харькове завершился товарищеский матч футбольных сборных Украины и Сербии, в котором победу праздновали хозяева поля.

Матч завершился со счетом 2:0, отмечает УНИАН.

Судьба игры была решена в концовке первого тайма. Украинцы с самого начала матча взяли инициативу в свои руки и доминировали на протяжении большей части игры.

А решающий момент в игре произошел на 38-й минуте. Артем Федецкий выдал классный пас с фланга на Романа Зозулю, который должен был забивать сам, но замешкался — к счастью, рядом оказался Евгений Шахов, добивший с одного метра мяч в ворота.

Во втором тайме украинцы продолжили атаковать и на 87-й минуте заработали пенальти. Ярмоленко сбили в штрафной площади и сам пострадавший реализовал пенальти — 2:0.

Украина — Сербия 2:0

Голы: Шахов, 38, Ярмоленко, 87 (с пенальти)

Украина: Бойко — Бутко, Ордец, Кривцов, Федецкий — Малышев — Караваев (Петряк, 46), Сидорчук (Ротань, 46), Шахов (Зинченко, 77), Цыганков (Ярмоленко, 65) — Зозуля (Беседин, 62)

Сербия: Райкович (Йованович, 46) — Игньовски (Иванович, 77), С. Митрович, Д. Тошич (Максимович, 83) — Младенович, Гудель, Радоя, Катай (Митрович, 69), З. Тошич (Маркович, 46) — Павлович (Пешич, 46)

Предупреждения: Зозуля, Ротань — Иванович

Таким образом, сборная Украины завершила год тремя победами кряду. Ранее, в рамках квалификации ЧМ-2018 были обыграны Косово и Финляндия.

Напомним, ранее букмекеры назвали фаворита в матче Украина — Сербия.

Видео: GOALTIME - ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ И НОВОСТИ ФУТБОЛА.

Фото: ФФУ.