Шевченко утверждает, что игра сборной Украины изменилась

Главный тренер нашей команды сказал, что специалисты просят футболистов контролировать мяч и создавать моменты.
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что наставники изменили игру команды.
Об этом он рассказал в интервью журналистам, пишет football.ua.
По его словам, специалисты просят игроков контролировать мяч и создавать моменты.
"Хотелось бы сделать резюме всей моей работы. Мы сыграли четыре официальные игры, привлекли большое количество молодых", — отметил собеседник.
Также Шевченко сказал, что сейчас появилось четверо новых футболистов по сравнению с той командой, которая играла на чемпионате Европы. "Мы изменили игру сборной. Просим игроков контролировать мяч и создавать моменты", — добавил тренер.
Напомним, под руководством Андрея Шевченко сборная Украины сыграла против Исландии (1:1), Турции (2:2), Косово (3:0) и Финляндии (1:0). Узнать больше о последнем матче, а также посмотреть видео гола, можно здесь.