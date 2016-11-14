Шевченко утверждает, что игра сборной Украины изменилась

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что наставники изменили игру команды.

Об этом он рассказал в интервью журналистам, пишет football.ua.

По его словам, специалисты просят игроков контролировать мяч и создавать моменты.

"Хотелось бы сделать резюме всей моей работы. Мы сыграли четыре официальные игры, привлекли большое количество молодых", — отметил собеседник.

Также Шевченко сказал, что сейчас появилось четверо новых футболистов по сравнению с той командой, которая играла на чемпионате Европы. "Мы изменили игру сборной. Просим игроков контролировать мяч и создавать моменты", — добавил тренер.

Напомним, под руководством Андрея Шевченко сборная Украины сыграла против Исландии (1:1), Турции (2:2), Косово (3:0) и Финляндии (1:0). Узнать больше о последнем матче, а также посмотреть видео гола, можно здесь.