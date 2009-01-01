Спарринг со сборной Словакии. Букмекеры назвали фаворита битвы во Львове

Букмекеры считают фаворитом встречи команду Андрея Шевченко.
Букмекеры считают фаворитом встречи, которая состоится во Львове 10 ноября, команду Андрея Шевченко, пишет football.ua.
Букмекерская контора PariMatch установила коэффициент на победу сборной Украины, равный 2,1, в то время, как на победу Словакии коэффициент равен 4,0. Ничья оценивается как 3,25.
Коэффициенты William Hill на все три возможных исхода чуть ниже: победа хозяев — 2,05, ничья — 3,2, победа гостей — 3,4.
Коэффициент букмекерской конторы bwin на успех команды Андрея Шевченко полностью совпадает с мнением коллег из PariMatch – 2,1, а по поводу ничьей bwin согласна с William Hill — 3,2. А вот коэффициент на победу подопечных Яна Козака составляет 3,5.
Больше всего верит в победу Украины Bet365, установившая на этот исход самый низкий коэффициент — 2,0. Коэффициент на победу Словакии составляет 3,9, на ничью — 3,2.
Напомним, ранее капитан сборной Словакии назвал Украину сильным соперником.