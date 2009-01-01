Спарринг со сборной Словакии. Букмекеры назвали фаворита битвы во Львове

Букмекеры считают фаворитом встречи команду Андрея Шевченко.

Сборная Украины Reuters

В пятницу, 10 ноября, во Львове сборная Украины сыграет товарищеский матч против Словакии , который станет первым поединком украинской национальной команды после завершения отборочного турнира ЧМ-2018.

Букмекеры считают фаворитом встречи, которая состоится во Львове 10 ноября, команду Андрея Шевченко, пишет football.ua.

Букмекерская контора PariMatch установила коэффициент на победу сборной Украины, равный 2,1, в то время, как на победу Словакии коэффициент равен 4,0. Ничья оценивается как 3,25.

Коэффициенты William Hill на все три возможных исхода чуть ниже: победа хозяев — 2,05, ничья — 3,2, победа гостей — 3,4.

Коэффициент букмекерской конторы bwin на успех команды Андрея Шевченко полностью совпадает с мнением коллег из PariMatch – 2,1, а по поводу ничьей bwin согласна с William Hill — 3,2. А вот коэффициент на победу подопечных Яна Козака составляет 3,5.

Больше всего верит в победу Украины Bet365, установившая на этот исход самый низкий коэффициент — 2,0. Коэффициент на победу Словакии составляет 3,9, на ничью — 3,2.

Напомним, ранее капитан сборной Словакии назвал Украину сильным соперником.