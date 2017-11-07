Капитан сборной Словакии назвал Украину сильным соперником

Сборная Украины по футболу для словацкой команды является серьезным соперником.

Об этом заявил капитан сборной Словакии Марек Гамшик пресс-службе Словацкого футбольного союза, сообщает Isport.

"Сборная Украины — это сильный соперник. У нас есть опыт игры против них, ведь мы провели две встречи в прошлой квалификации. Что касается Норвегии, то против этой команды я еще не играл, но, думаю, что это типично скандинавская команда со своим стилем. Они будут действовать надежно в обороне и быстро в атаке. Нас ожидают матчи против двух серьезных оппонентов, которых мы намерены проверить на прочность. Товарищеские матчи предназначены для того, чтобы проверить команду и футболистов ротации", — отметил Гамшек.

Напомним, ранее сообщалось, что на спарринг со Словакией Шевченко вызвал в сборную двоих новичков.

Фото: futbalsfz.sk.