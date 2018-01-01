Тренер "Ливерпуля" Клопп охарактеризовал своего оппонента из "Реала"

Наставник англичан заявил, что у обеих команд есть серьезные проблемы с тактикой.
"Многие думают, что у Зинедина Зидана не так много познаний в тактике, то же самое многие думают и обо мне. Это будет очень забавно — в финале сойдутся два тренера, которые понятия не имеют, что такое тактика. Что тогда можно сказать про современный футбол?" — приводит слова Клоппа Goal.
По словам наставника англичан, Зидан является одним из лучших тренеров за всю историю современного футбола, поскольку он может за два с половиной года третий раз выиграть со своими подопечными Лигу чемпионов.
"Такого никогда не случалось у тренеров. Он великолепен. К сожалению, нам придётся ожидать этого и в финале", — добавил Клопп.
Ранее капитан "Реала" сделал откровенное признание накануне финала ЛЧ. Оба финалиста Лиги чемпионов настроены на атаку, заявил Серхио Рамос.
Как ранее сообщалось, букмекеры озвучили прогнозы на матч "Реал" – "Ливерпуль".
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