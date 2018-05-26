Тренер "Ливерпуля" Клопп охарактеризовал своего оппонента из "Реала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что наставник "Реала" Зинедин Зидан ничего не знает о тактике игры, в чем сторонние наблюдатели обвиняют и его.

"Многие думают, что у Зинедина Зидана не так много познаний в тактике, то же самое многие думают и обо мне. Это будет очень забавно — в финале сойдутся два тренера, которые понятия не имеют, что такое тактика. Что тогда можно сказать про современный футбол?" — приводит слова Клоппа Goal.

По словам наставника англичан, Зидан является одним из лучших тренеров за всю историю современного футбола, поскольку он может за два с половиной года третий раз выиграть со своими подопечными Лигу чемпионов.

"Такого никогда не случалось у тренеров. Он великолепен. К сожалению, нам придётся ожидать этого и в финале", — добавил Клопп.

Ранее капитан "Реала" сделал откровенное признание накануне финала ЛЧ. Оба финалиста Лиги чемпионов настроены на атаку, заявил Серхио Рамос.

Как ранее сообщалось, букмекеры озвучили прогнозы на матч "Реал" – "Ливерпуль".