Лига чемпионов: прогноз букмекеров на финал "Реал" – "Ливерпуль"

Мадридский "Реал" является фаворитом финала Лиги чемпионов, который 26 мая состоится в Киеве.

При этом преимущество над соперником у испанцев совсем небольшое. По данным букмекеров, на победу "Реала" принимаются ставки с коэффициентом 2.15 к 1, а на ничью в основное время – 3.81 к 1.

В свою очередь на победу "Ливерпуля" ставки принимаются 3.2 к 1, сообщает специализированный букмекерский портал BetExplorer.

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Названы и футболисты, которые наиболее вероятно отличатся голами на этом матче. У мадридцев это португалец Криштиану Роналду, а у англичан – египтянин Мохамед Салах.

Отметим, что "Реал" в случае победы станет рекордсменом, победив в Лиге чемпионов три раза подряд.

Ранее капитан "Реала" сделал откровенное признание накануне финала ЛЧ. Оба финалиста Лиги чемпионов настроены на атаку, заявил Серхио Рамос.

Ранее "Главред" сообщал, как фанаты заряжаются накануне финала ЛЧ в центре Киева. Наиболее заметны фанаты "Ливерпуля", много из которых не расстаются с пивными бокалами.

Напомним, накануне в Киеве неизвестные в масках жестоко избили и порезали фанов "Ливерпуля".