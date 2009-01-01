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Триумф украинских паралимпийцев на Чемпионате мира по биатлону: опубликовано видео

Сегодня, 14:26

 Украинские паралимпийцы завоевали сразу 9 медалей, среди которых три золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. 

биатлон, паралимпийцы
Скриншот
Сборная Украины по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев показала образцовый результат на Чемпионате мира в немецком городе Финстерау.

После первого дня соревнований украинские паралимпийцы завоевали сразу 9 медалей, среди которых три золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых, сообщается на сайте Национального паралимпийского комитета Украины.

биатлон, паралимпийцы
Украинские паралимпийцы. 2014.paralympic.org.ua

Их ближайшие преследователи немцы в своем активе всего 4 медали. Спортсмены из Канады и Беларуси делят между собой третье общекомандное место с одной медалью в копилке.

Напомним, четыре украинские спортсменки завоевали золотые медали на международных соревнованиях по легкой атлетике Meeting Féminin du Val d'Oise, которые прошли 9 февраля во Франции.

Фото: 2014.paralympic.org.ua

 

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Паралимпийцы, Чемпионат мира, биатлон, лыжи, гонки, Украина, медали
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