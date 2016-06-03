Украинский легкоатлет завоевал золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги

В Риме украинец Богдан Бондаренко выиграл третий для себя в сезоне этап Бриллиантовой лиги.

Наш соотечественник в секторе для прыжков в высоту показал результат в 2,33 метра, сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что Бондаренко опередил соперников из Великобритании и Италии.

При этом Богдан уверенно возглавляет общий зачет в своей дисциплине. Набрав 20 очков после трех этапов, украинец на четыре пункта опережает американца Эрика Кинарда.

В сообщении отмечается, что это не единственная победа украинцев в Италии. Победный почин Богдана Бондаренко поддержала сборная Украины в беге 4 по 100.

Напомним, ранее сообщалось, что украинки завоевали две медали на чемпионате мира по легкой атлетике.

Фото: zik.ua.