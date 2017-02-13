Триумф украинских паралимпийцев на Чемпионате мира по биатлону: опубликовано видео

Сборная Украины по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев показала образцовый результат на Чемпионате мира в немецком городе Финстерау.

После первого дня соревнований украинские паралимпийцы завоевали сразу 9 медалей, среди которых три золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых, сообщается на сайте Национального паралимпийского комитета Украины.

Их ближайшие преследователи немцы в своем активе всего 4 медали. Спортсмены из Канады и Беларуси делят между собой третье общекомандное место с одной медалью в копилке.

Напомним, четыре украинские спортсменки завоевали золотые медали на международных соревнованиях по легкой атлетике Meeting Féminin du Val d'Oise, которые прошли 9 февраля во Франции.

Фото: 2014.paralympic.org.ua