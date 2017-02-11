Четыре золотые медали. Украинские легкоатлетки стали триумфаторами на соревнованиях во Франции

Четыре украинские спортсменки завоевали золотые медали на международных соревнованиях по легкой атлетике Meeting Féminin du Val d'Oise, которые прошли 9 февраля во Франции.

Об этом сообщается на сайте Федерации легкой атлетики Украины.

Согласно сообщению, Ольга Земляк победила в беге на дистанцию 400 м, Ольга Ляхова — на дистанции 800 м, Анна Плотицина — на дистанции 60 м с препятствиями, а Юлия Чумаченко выиграла "золото" в прыжках в высоту.

Украинка Ольга Бибик финишировала второй на дистанции 400 м, также второе место заняла Марина Килипко (прыжки с шестом 4,4 м).

Напомним, ранее украинские легкоатлетки завоевали золотые медали на этапе Бриллиантовой лиги.

Фото: uaf.org.ua.