Пара установила новый мировой рекорд.

Фото: REUTERS/ Charles Platiau

Спортсмены в произвольной показали результат в 159,31 балла, побив, таким образом, собственное достижение, которое было установлено в финале Гран-при текущего сезона, тогда они набрали 157,25 балла.

До мирового рекорда по сумме двух программ немецким спортсменам не хватило чуть меньше двух баллов, их результат в Пхенчхане-2018 – 235,90. Рекорд по-прежнему принадлежит двукратным олимпийским чемпионам Татьяне Волосожар и Максиму Транькову, на этапе Гран-при Skate America в сезоне-2013/14 россияне выиграли с суммой в 237,71 балла.

"Если бы я не верила в то, что это возможно, то и не приезжала бы сюда. Верила с самого начала и в себя и в Бруно. Мечта сбылась, это очень здорово. Никогда не сдаваться – для меня это самое главное. Всю жизнь так поступаю. – Никто не знает, какой ты на самом деле национальности и какая кровь внутри. Мы рады, что принесли золото Германии, стране, которая нас поддержала", - сказала после победы Савченко.

Читайте также

Заявление саночника вызвало громкий скандал вокруг министра спорта Украины