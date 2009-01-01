В Киеве "Динамо" победило албанцев, обзор матча и видео голов

Игра проходила на НСК "Олимпийский", за ней следил арбитр из Бельгии.

"Динамо" — "Скендербеу" Reuters

В четверг вечером, 14 сентября, в Киеве матч первого тура группового раундамежду местнымзакончился со счетом 3:1.

Игра проходила на НСК "Олимпийский", за ней следил арбитр из Бельгии Барт Вертентен.

В начале первой половины противостояния албанцы начали действовать напористо и прессинговали киевлян.

Уже на девятой минуте они создали опасный момент — игрок "Скендербеу" после перевода справа сместился к центру и пробил рядом со штангой.

Потом Вида неожиданно пошел в атаку по центру, испугал вратаря, что тот толком не смог выбить мяч. Соу в ответной атаке едва не огорчил "Динамо" обводящим ударом в левый угол. Позже клубы несколько раз безуспешно атаковали.

На 39-й минуте Музака получил мяч чуть ли не в центральном круге, увидел, что перед ним никого нет, продвинулся до штрафной и сильно пробил в угол, открыв счет — 0:1. Жесткий разговор в перерыве, а также замена Гармаша на Мораеса помогли "бело-синим" справиться с шоком, пишет УНИАН.

Во втором тайме киевляне собрались и смогли забить три гола. На 47-й минуте Сидорчук сравнял счет великолепным ударом метров с 30-ти, на 49-й Мораес вывел команду вперед, а на 65-й Мбокани реализовал пенальти, установив счет 3:1.

"Динамо" — "Скендербеу" 3:1

Голы: Сидорчук, 47, Мораес, 49, Мбокани, 65 (с пенальти) — Музака, 39;

"Динамо": Коваль — Вида, Хачериди, Кадар, Пиварич — Буяльский, Сидорчук — Цыганков (Морозюк, 70), Гармаш (Мораес, 46), Гонсалес (Гусев, 83) — Мбокани;

"Скендербеу": Шехи — Вангели, Радаш, Яшаница (Алити, 68), Мици — Османи (Гавазай,60) — Музака, Дита, Лиляй, Джеймс (Сахити, 76) — Сове;

Предупреждения: Гонсалес, Буяльский — Музака, Вангели, Мици, Радаш.

Видео гола Музаки

Видео гола Сидорчука

Видео гола Мораеса

Напомним, 24 августа в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел ответный матч плей-офф Лиги Европы "Динамо" — португальский "Маритиму", столичный клуб победил противника со счетом 3:1.

Видео: Balkan Sport Streams