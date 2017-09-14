Лига Европы. "Заря" и "Эстерсунд" в первом тайме разошлись миром

В четверг, 14 сентября, во Львове первый тайм матча первого тура группового раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и шведским "Эстерсундом" закончился со счетом 0:0.

Игра проходит на "Арене Львов", за ней следит арбитр из Швейцарии Штефан Клосснер.

В ходе первой половины игры обе команды активно шли вперед, создавали опасные моменты. Уже на 8-й минуте Айеш прострелил справа, потом мяч получил Сема и пробил, но голкипер луганчан поймал мяч.

На 25-й шведы заработали штрафной — разыграли, пробили, и быть бы голу, если бы не Сваток, который принял удар на себя. Ближе к концу тайма Караваев отдал пас в штрафную на Громова, тот пробил из отличной позиции, но соперники не дали мячу попасть в сетку ворот.

Составы команд-соперниц:

"Заря": Лунин — Гордиенко, Чечер, Сваток, Сухоцкий — Андриевский, Гречишкин — Караваев, Лунев, Громов — Юри;

Запасные: Шевченко, Каменюка, Опанасенко, Харатин, Любенович, Бабенко, Кабаев;

"Эстерсунд": Кейта — Эдвардс, Петтерссон, Папаяннопулос, Мукийби — Айеш, Нури, Баширу, Сема – Хопкатт, Годдос;

Запасные: Андерссон, Геро, Бертилссон, Фритсон, Бьеркстрем, Соми, Менса.

Напомним, 14 сентября в Киеве состоялся матч первого тура группового раунда Лиги Европы между местным "Динамо" и албанским "Скендербеу", киевляне победили со счетом 3:1. Узнать больше о противостоянии можно здесь.