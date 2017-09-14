Лига Европы. "Динамо" минимально проигрывает "Скендербеу" после первого тайма

В четверг вечером, 14 сентября, в Киеве первый тайм матча первого тура группового раунда Лиги Европы между местным "Динамо" и албанским "Скендербеу" закончился со счетом 0:1.

Игра проходит на НСК "Олимпийский", за ней следит арбитр из Бельгии Барт Вертентен.

В начале первой половины противостояния албанцы начали действовать напористо и прессинговали киевлян.

Уже на девятой минуте они создали опасный момент — игрок "Скендербеу" после перевода справа сместился к центру и пробил рядом со штангой.

Потом Вида неожиданно пошел в атаку по центру, испугал вратаря, что тот толком не смог выбить мяч. Соу в ответной атаке едва не огорчил "Динамо" обводящим ударом в левый угол. Позже клубы несколько раз безуспешно атаковали.

На 39-й минуте Музака получил мяч чуть ли не в центральном круге, увидел, что перед ним никого нет, продвинулся до штрафной и сильно пробил в угол, открыв счет — 0:1.

Составы команд-соперниц:

"Динамо": Коваль — Вида, Хачериди, Кадар, Пиварич — Буяльский, Сидорчук — Цыганков, Гармаш, Гонсалес — Мбокани;

Запасные: Рудько, Шепелев, Морозюк, Мораес, Гусев, Кравец, Миколенко;

"Скендербеу": Шехи — Вангели, Радаш, Яшаница, Мици — Османи — Музака, Дита, Лиляй, Джеймс — Сове;

Запасные: Текья, Алити, Гавазай, Шкодра, Неспор, Сахити, Таку.

Напомним, 24 августа в Киеве на НСК "Олимпийский" прошел ответный матч плей-офф Лиги Европы "Динамо" — португальский "Маритиму", столичный клуб победил противника со счетом 3:1.