В список попали 18 игроков, которые были лучшими в главном клубном турнире Европы в завершившемся сезоне.

В список попали 18 игроков, которые были лучшими в главном клубном турнире Европы в завершившемся сезоне, сообщается на сайте УЕФА.

В сборную вошли сразу восемь представителей мадридского "Реала", который выиграл Лигу чемпионов дважды подряд. Отметим, что три игрока представляют финалиста этого сезона — "Ювентус" и столько же — "Атлетико".

Также в символическую сборную вошли два игрока "Монако" и только по одному футболисту попали от "Барселоны" и "Баварии".

Вратари: Буффон ("Ювентус"), Облак ("Атлетико").

Защитники: Бонуччи ("Ювентус"), Карвахаль ("Реал"), Марсело ("Реал"), Рамос ("Реал"), Годин ("Атлетико").

Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Кроос ("Реал"), Модрич ("Реал"), Иско ("Реал"), Пьянич ("Ювентус"), Бакайоко ("Монако").

Нападающие: Криштиану Роналду ("Реал"), Месси ("Барселона"), Мбаппе ("Монако"), Левандовски ("Бавария"), Гризманн ("Атлетико").

Напомним, "Шахтер" и "Динамо" попали в ТОП-25 лучших клубов Европы