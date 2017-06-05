В УЕФА объявили состав символической сборной Лиги чемпионов

В список попали 18 игроков, которые были лучшими в главном клубном турнире Европы в завершившемся сезоне.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил состав символической сборной Лиги чемпионов сезона-2016/17.
В список попали 18 игроков, которые были лучшими в главном клубном турнире Европы в завершившемся сезоне, сообщается на сайте УЕФА.
В сборную вошли сразу восемь представителей мадридского "Реала", который выиграл Лигу чемпионов дважды подряд. Отметим, что три игрока представляют финалиста этого сезона — "Ювентус" и столько же — "Атлетико".
Также в символическую сборную вошли два игрока "Монако" и только по одному футболисту попали от "Барселоны" и "Баварии".
Вратари: Буффон ("Ювентус"), Облак ("Атлетико").
Защитники: Бонуччи ("Ювентус"), Карвахаль ("Реал"), Марсело ("Реал"), Рамос ("Реал"), Годин ("Атлетико").
Полузащитники: Каземиро ("Реал"), Кроос ("Реал"), Модрич ("Реал"), Иско ("Реал"), Пьянич ("Ювентус"), Бакайоко ("Монако").
Нападающие: Криштиану Роналду ("Реал"), Месси ("Барселона"), Мбаппе ("Монако"), Левандовски ("Бавария"), Гризманн ("Атлетико").
Напомним, "Шахтер" и "Динамо" попали в ТОП-25 лучших клубов Европы