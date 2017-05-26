"Шахтер" и "Динамо" попали в ТОП-25 лучших клубов Европы

26 мая 2017, 14:28

Киевляне сохранили преимущество над "Аяксом", который остался на 26-м месте в рейтинге.

Опубликован ТОП-25 лучших клубов Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал новый рейтинг по окончании финального матча Лиги Европы.

Об этом идет речь на официальном сайте УЕФА.

В решающем матче "Манчестер Юнайтед" обыграл нидерландский "Аякс" из Амстердама со счетом 2:0. Благодаря победе манкунианцев киевляне сохранили преимущество над "Аяксом", который остался на 26-м месте в рейтинге.

У "Аякса" — 67,212 балла, у "Динамо" — 67,526 балла и 25-е место. Отметим, что это высший результат киевлян в рейтинге. Ранее на 25-м месте "Динамо" находилось в 2013-м году.

Лучшим клубом Украины по-прежнему является донецкий "Шахтер" — 87,526.

Рейтинг клубов УЕФА

1. "Реал" (Испания) 174,942

2. "Бавария" (Германия) 154,899

3. "Барселона" (Испания) 151,942

4. "Атлетико" (Испания) 142,942

5. "Ювентус" (Италия) 140,666

6. ПСЖ (Франция) 126,333

7. "Боруссия" Д (Германия) 124,899

8. "Севилья" (Испания) 112,942

9. "Бенфика" (Португалия) 111,866

10. "Челси" (Англия) 106,192

11. "Арсенал" (Англия) 105,192

12. "Манчестер Сити" (Англия) 100,192

13. "Порту" (Португалия) 98,866

14. "Шальке" (Германия) 96,899

15. МЮ (Англия) 95,192

16. "Байер" (Германия) 90,899

17. "Наполи" (Италия) 88,666

18. "Шахтер" (УКРАИНА) 87,526

19. "Зенит" (Россия) 87,106

20. "Тоттенхэм" (Англия) 77,192

21. "Валенсия" (Испания) 75,942

22. "Базель" (Швейцария) 74,415

23. "Лион" (Франция) 68,833

24. "Фиорентина" (Италия) 68,666

25. "Динамо Киев" (УКРАИНА) 67,526

...38. "Днепр" (УКРАИНА) 53,526

...98. "Металлист" (УКРАИНА) 20,526

...109. "Черноморец" (УКРАИНА) 17,526

...136. "Заря" (УКРАИНА) 13,526

...154. "Ворскла" (УКРАИНА) 10,526

...154. "Металлург Донецк" (УКРАИНА) 10,526

...165. "Александрия" (УКРАИНА) 9,526

...165. "Арсенал-Киев" (УКРАИНА) 9,526

Напомним, ранее сообщалось, что сборная Украины сохранила 37-ю строчку в рейтинге УЕФА.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Динамо Украина УЕФА рейтинг Шахтер
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять