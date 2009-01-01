"Всегда прессовал украинских игроков". Экс-защитник "Шахтера" рассказал о любимчиках Луческу

После того, как Ахметов увидел проявление негативныйх эмоций Шевчука в адрес Луческу, игрок пять матчей сидел на скамье запасных.

Мирча Луческу Reuters

Экс-защитник донецкого "Шахтера" Вячесоав Шевчук рассказал о взаимоотношениях игроков с экс-тренером "горняков" Мирчей Луческу

Об этом пишет isport.ua.

"Луческу больше любил бразильцев. А как их не любить, если Фернандиньо, Виллиан и Дуглас Коста были топовыми игроками? Раца он тоже любил, но у них былая такая любовь, как между сыном и отцом.

С Рацем у нас не очень хорошие отношения были, а больше Луческу накалял эту обстановку. Позже я предложил Рацу вообще не общаться.

Была ситуация, когда мы выигрывали 3:0, а в конце нам забили один гол, и Мирча прямо на поле начал меня ругать, кричал, хотя забил не мой игрок. В раздевалке я ему ответил и сильно бросил на пол бутылку с водой, и как раз зашел Ринат Ахметов. Потом пять игр я был на трибунах.

Мы были недовольны, что Луческу всегда прессовал и критиковал украинских игроков. Бразильцев и Срну он очень редко критиковал", — сказал Шевчук.

Напомним, ранее сообщалось, что Луческу обозвал российских журналистов "тупыми".