Луческу обозвал российских журналистов "тупыми"

"Зенит" минимально обыграл "Краснодар" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России.

Но, несмотря на победу, питерский клуб идет лишь на третьем месте в турнирной таблице. В параллельном матче ЦСКА обыграл "Рубин" (2:0) и продолжает опережать подопечных Луческу на одно очко.

Мирча Луческу не смог сдержать эмоции на послематчевой пресс-конференции, пишет sovsport.ru.

Тренер заподозрил в "войне" против клуба российского министра спорта Виталия Мутко.

Досталось и журналистам: "Сразу могу сказать, что давление медиа было очень большое. К сожалению, впервые за последние 20 лет моя команда может занять третье место. Я очень расстроен. Наверное, слишком большое давление было на наших игроков от петербургской прессы. Иногда нужно было не так жестко критиковать нас, а похвалить".

А последний вопрос пресс-конференции ("Как бы вы оценили сезон Александра Кокорина?") вообще вывел Луческу из себя:

"Я не буду комментировать своих игроков. Stupid peoplе" (тупые люди – Англ.).

После этого Луческу, как сообщают очевидцы, вскочил со своего места и помчался к выходу.

По слухам, в конце сезона Луческу покинет "Зенит".

Напомним, Тимощук стал помощником Луческу в тренерском штабе "Зенита".