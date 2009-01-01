Зозуля разорвал контракт с испанским "Бетисом"

За год, проведенный в "Бетисе", Зозуля сыграл 6 матчей, не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи.
Об этом сообщил Tribuna.com комментатор канала "2+2" Владимир Кобельков.
Испанский клуб позже подтвердил эту информацию.
За год, проведенный в "Бетисе", Зозуля сыграл 6 матчей, не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи.
Теперь 27-летний украинский форвард может подписать контракт с любым клубом в статусе свободного агента.
Где продолжит карьеру Зозуля — пока неизвестно.
Напомним, ранее Зозуля решил приостановить карьеру игрока сборной Украины.