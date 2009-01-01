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Зозуля разорвал контракт с испанским "Бетисом"

Сегодня, 15:44

За год, проведенный в "Бетисе", Зозуля сыграл 6 матчей, не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи.

Роман Зозуля
Зозуля разорвал контракт с испанским «Бетисом» espnfc.com
Украинский футболист Роман Зозуля разорвал контракт с испанским "Бетисом".

Об этом сообщил Tribuna.com комментатор канала "2+2" Владимир Кобельков.

Испанский клуб позже подтвердил эту информацию.

За год, проведенный в "Бетисе", Зозуля сыграл 6 матчей, не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи.

Теперь 27-летний украинский форвард может подписать контракт с любым клубом в статусе свободного агента.

Где продолжит карьеру Зозуля — пока неизвестно.

Напомним, ранее Зозуля решил приостановить карьеру игрока сборной Украины.

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Роман Зозуля, Бетис, Испания, контракт
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