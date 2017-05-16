Зозуля решил приостановить карьеру игрока сборной Украины, назвал причину

Нападающий Роман Зозуля заявил, что решил приостановить карьеру игрока сборной Украины по футболу, поскольку у него нет практики.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время форвард подчеркнул, что не хочет быть человеком, занимающим в команде место молодого и талантливого игрока.

"Сейчас прекрасно понимаю, что не являюсь игроком уровня сборной. У меня нет игровой практики", — отметил Зозуля.

По словам нападающего, когда у него будет достаточно игровой практики и тренеры увидят, что он достоин быть игроком сборной, тогда с гордостью снова наденет ее футболку.

Напомним, испанский клуб "Бетис", которому принадлежат права Романа Зозулю, разорвал контракт с мадридским "Райо Вальекано" об его аренде. Ранее фанаты последнего, славящиеся левыми взглядами, обвинили футболиста в неонацистских взглядах и потребовали, чтобы команда отказался от него.