Украинский футболист Роман Зозуля разорвал контракт с испанским "Бетисом".

Об этом сообщил Tribuna.com комментатор канала "2+2" Владимир Кобельков.

Испанский клуб позже подтвердил эту информацию.

За год, проведенный в "Бетисе", Зозуля сыграл 6 матчей, не забив ни одного гола и не отдав ни одной результативной передачи.

Теперь 27-летний украинский форвард может подписать контракт с любым клубом в статусе свободного агента.

Где продолжит карьеру Зозуля — пока неизвестно.

Напомним, ранее Зозуля решил приостановить карьеру игрока сборной Украины.